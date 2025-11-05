Смерть младенца после обыска в Гиват-Зеэве. МАХАШ заявил о невиновности полицейских

В среду, 5 ноября, в отделе министерства юстиции по борьбе с преступлениями, совершенными полицейскими (МАХАШ), состоялась встреча с представителями семьи погибшего ребенка из Гиват-Зеэва. Объявлено, что дело закрыто – полицейские не признаны виновными.

"На встрече было сообщено, что по итогам расследования и тщательного изучения всех доказательств, касающихся обстоятельств смерти ребенка, не было обнаружено никаких оснований для вывода о совершении уголовного преступления кем-либо из сотрудников полиции, участвовавших в обыске и присутствовавших на месте происшествия. МАХАШ еще раз выражает соболезнования семье в связи с постигшим их горем", – сказано в официальном уведомлении министерства юстиции Израиля.

30 апреля 2025 года в иерусалимской больнице "Шаарей Цедек" была констатирована смерть семимесячного младенца, получившего накануне тяжелую травму, как утверждалось родителями умершего ребенка, во время полицейского обыска в доме его родителей. Были допрошены четверо сотрудников полиции, которые проводили обыск в Гиват-Зеэве, около Иерусалима. Судя по публиковавшимся тогда данным, полиция обыскивала дом мужчины, подозреваемого в мошенничестве. В ходе обыска в манеж, где лежал маленький ребенок, были брошены или положены тяжелые предметы, которые травмировали малыша, заявляли родители ребенка.

Сайт "Маарив" писал, что, по словам родителей, полицейские во время обыска бросали в манеж одеяла и тяжелые предметы, в результате малыш задохнулся и/или был травмирован. Однако участвовавшие в обыске полицейские не признали своей вины и заявили, что обыск проводился в присутствии родителей ребенка, которые в такой ситуации должны были предупредить их о том, что малыш спит в манеже. Также отмечается, что о тяжелом состоянии ребенка было заявлено примерно через час после обыска, родители вызвали скорую, и малыша доставили в больницу, где позже была констатирована его смерть.