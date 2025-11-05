Продлен срок действия экстренных повесток для резервистов

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне утвердила продление срока действия повесток для резервистов.

Речь идет об экстренных повестках ("цав 8").

Согласно опубликованной информации, срок действия повесток продлен до 30 ноября 2025 года.

Восемь депутатов комиссии проголосовали "за" это предложение, семь проголосовали "против".