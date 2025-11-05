x
05 ноября 2025
|
последняя новость: 13:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2025
|
05 ноября 2025
|
последняя новость: 13:38
05 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Продлен срок действия экстренных повесток для резервистов

Резервисты
Кнессет
время публикации: 05 ноября 2025 г., 12:06 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 12:06
Продлен срок действия экстренных повесток для резервистов
Michael Giladi/Flash90

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне утвердила продление срока действия повесток для резервистов.

Речь идет об экстренных повестках ("цав 8").

Согласно опубликованной информации, срок действия повесток продлен до 30 ноября 2025 года.

Восемь депутатов комиссии проголосовали "за" это предложение, семь проголосовали "против".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 октября 2025

Срок действия повесток "Цав 8" продлен до начала ноября