Израиль

Томер-Йерушалми попросила разрешить ей не присутствовать на суде

Скандалы
военная прокуратура
Суд
время публикации: 05 ноября 2025 г., 07:59 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 08:06
Томер-Йерушалми попросила разрешить ей не присутствовать на суде
Yonatan Sindel/Flash90

Ифат Томер-Йерушалми, бывший главный военный прокурор, ушедшая в отставку на фоне расследования о "сливе" в СМИ следственной информации по делу "Сде-Тейман", попросила разрешить ей участвовать по видеосвязи в судебном заседании по вопросу продления срока содержания ее под стражей.

Слушания состоятся утром 5 ноября в мировом суде в Тель-Авиве.

Свою просьбу о неприсутствии на суде Томер-Йерушалми обосновала своим состоянием.

В последние дни Томер-Йерушалми содержали в одиночной камере тюрьмы "Неве-Тирца".

