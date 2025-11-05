Томер-Йерушалми попросила разрешить ей не присутствовать на суде

Ифат Томер-Йерушалми, бывший главный военный прокурор, ушедшая в отставку на фоне расследования о "сливе" в СМИ следственной информации по делу "Сде-Тейман", попросила разрешить ей участвовать по видеосвязи в судебном заседании по вопросу продления срока содержания ее под стражей.

Слушания состоятся утром 5 ноября в мировом суде в Тель-Авиве.

Свою просьбу о неприсутствии на суде Томер-Йерушалми обосновала своим состоянием.

В последние дни Томер-Йерушалми содержали в одиночной камере тюрьмы "Неве-Тирца".