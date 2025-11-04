Обвинитель по делу солдат из "Сде-Тейман" отправлен в отпуск

Военный обвинитель подполковник Лиор Айяш был допрошен в качестве подозреваемого по делу о скандале в военной прокуратуре.

После допроса он был отправлен в принудительный отпуск. Подполковник Айяш подписан под обвинительным заключением против военнослужащих, подозреваемых в насильственных действиях в отношении палестинского террориста.

Решение отправить в отпуск обвинителя по делу солдат было принято в то время как главный военный обвинитель полковник Матан Соломаш находится под арестом.

Ранее сообщалось, что версии офицеров военной прокуратуры заметно отличаются от версии главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми. Офицеры дали показания, связывающие ее и с утечкой видео, и с сокрытием этой истории.