Обвинитель по делу солдат из "Сде-Тейман" отправлен в отпуск
время публикации: 04 ноября 2025 г., 12:38 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 12:43
Военный обвинитель подполковник Лиор Айяш был допрошен в качестве подозреваемого по делу о скандале в военной прокуратуре.
После допроса он был отправлен в принудительный отпуск. Подполковник Айяш подписан под обвинительным заключением против военнослужащих, подозреваемых в насильственных действиях в отношении палестинского террориста.
Решение отправить в отпуск обвинителя по делу солдат было принято в то время как главный военный обвинитель полковник Матан Соломаш находится под арестом.
Ранее сообщалось, что версии офицеров военной прокуратуры заметно отличаются от версии главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми. Офицеры дали показания, связывающие ее и с утечкой видео, и с сокрытием этой истории.
