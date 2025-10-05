Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 5 октября, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня усилится северный ветер на побережье Средиземного моря и в Негеве.

В Иерусалиме – 18-26 градусов, в Тель-Авиве – 23-28, в Хайфе – 23-27, в Эйлате – 25-34, в Беэр-Шеве – 20-29, на побережье Мертвого моря – 24-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-28, в Ариэле – 20-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-33, на Голанских высотах – 20-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 80-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник-пятницу – температура понизится. В субботу ожидается повышение температуры.