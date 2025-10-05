Тревога в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена

В 4:58-4:59 5 октября тревога "Цева адом" прозвучала в центре и на востоке Израиля. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.

Сирены были слышны от Модиина до Ришон ле-Циона, от Бейт-Шемеша до Лода, а также в Иудее и на побережье Мертвого моря.

В 05:05 ЦАХАЛ сообщил о перехвате одной ракеты, запущенной хуситами.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что уведомлений о пострадавших не поступало.

В 05:09 Командование тылом уведомило: можно покинуть убежища.

Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) в ночь на 4 октября дала понять, что готова прекратить нападения на Израиль и суда около побережья Йемена, если об этом попросят ХАМАС и "Исламский джихад". Очевидно, пока такой "просьбы" не поступало.

Предыдущие попытки ракетных обстрелов Израиля из Йемена с активизацией системы "Цева адом" были зафиксированы 29 сентября, 25, 18, 16, 13, 11, 9, 3 (дважды), 27 августа, 22 (впервые применена ракета с разделяющейся кассетной боевой частью), 17, 5 и 1 августа, 29, 25, 22, 18, 16, 10, 7, 6 и 1 июля.

23 июня 2025 года йеменские хуситы участвовали совместно с иранцами в ракетном обстреле территории Израиля. Были в июне-августе также несколько неудачных для хуситов попыток ракетных обстрелов израильской территории из Йемена (ракеты не долетали до израильской территории и падали в Саудовской Аравии или Иордании).

13 июня, в первый день 12-дневной войны Израиля против Ирана, йеменские хуситы выпустили баллистическую ракету, которая упала в арабской деревне Саир, недалеко от Хеврона, пострадали трое детей.

До войны с Ираном обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 10, 5, 3, 2 и 1 июня, 24, 23 мая, 22 (дважды), 18 мая (в момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2025"), 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта 2025 года, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

В мае 2025 года хуситы 15 раз обстреливали Израиль баллистическими ракетами (учтены только случаи, когда в связи с обстрелами активировалась тревога "Цева адом"). Это рекордный месячный показатель.