x
05 октября 2025
|
последняя новость: 13:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 октября 2025
|
05 октября 2025
|
последняя новость: 13:52
05 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Давид Зини вступил в должность главы ШАБАКа

Верховный суд/БАГАЦ
ШАБАК
время публикации: 05 октября 2025 г., 13:43 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 13:43
Давид Зини вступил в должность главы ШАБАКа
Arie Leib Abrams/Flash90

5 октября вступил в должность новый глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Давид Зини.

По случаю вступления в должность, генерал-майор запаса Зини и члены его семьи встретились с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

"Вы вступаете на важную государственную должность в очень непростой момент. Эта должность связана с необходимостью решать сложнейшие задачи", – сказал глава государства.

Генерал-майор запаса Давид Зини ответил: "Мы будем решать эти задачи с сохранением верности государственным ценностям, государству и его гражданам, всем оттенкам общества. Обеспечение безопасности государства всегда было и будет моей главной задачей".

5 октября была подана дополнительная апелляция против назначения Зини на должность главы ШАБАКа. Среди авторов апелляции бывшие начальники генштаба ЦАХАЛа Моше Яалон и Дан Халуц, а также высокопоставленные в прошлом сотрудники ШАБАКа и активисты оппозиционных общественных организаций.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook