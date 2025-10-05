Давид Зини вступил в должность главы ШАБАКа

5 октября вступил в должность новый глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Давид Зини.

По случаю вступления в должность, генерал-майор запаса Зини и члены его семьи встретились с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

"Вы вступаете на важную государственную должность в очень непростой момент. Эта должность связана с необходимостью решать сложнейшие задачи", – сказал глава государства.

Генерал-майор запаса Давид Зини ответил: "Мы будем решать эти задачи с сохранением верности государственным ценностям, государству и его гражданам, всем оттенкам общества. Обеспечение безопасности государства всегда было и будет моей главной задачей".

5 октября была подана дополнительная апелляция против назначения Зини на должность главы ШАБАКа. Среди авторов апелляции бывшие начальники генштаба ЦАХАЛа Моше Яалон и Дан Халуц, а также высокопоставленные в прошлом сотрудники ШАБАКа и активисты оппозиционных общественных организаций.