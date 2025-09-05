x
05 сентября 2025
|
последняя новость: 17:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2025
|
05 сентября 2025
|
последняя новость: 17:07
05 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: в Гуш-Эционе рабочий ударил израильтянина железным прутом в целях самообороны

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 сентября 2025 г., 17:07 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 17:35
ЦАХАЛ: в Гуш-Эционе рабочий ударил израильтянина железным прутом в целях самообороны
Пресс-служба МАДА

Пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала инцидент возле поселения Мецад, подчеркнув, что речь не идет о теракте: рабочий ударил израильтянина железным прутом в целях самообороны.

По завершении правоприменительной деятельности, проводимой ЦАХАЛом возле поселения, израильтяне, находившиеся в этом районе, напали на рабочих гражданской администрации, которые действовали вместе с силами безопасности.

В ходе возникшего столкновения один из рабочих в целях самообороны ударил нападавшего железным прутом и ранил его. Пострадавший был доставлен для оказания медицинской помощи. Силы безопасности остаются на месте происшествия, стремясь потушить конфликт.

Согласно предудыщим сообщениям СМИ, речь идет о сносе незакнного форпоста, что стало причиной конфликта.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 сентября 2025

В Гуш-Эционе после сноса незаконного форпоста вспыхнула драка, пострадал израильтянин