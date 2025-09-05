ЦАХАЛ: в Гуш-Эционе рабочий ударил израильтянина железным прутом в целях самообороны

Пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала инцидент возле поселения Мецад, подчеркнув, что речь не идет о теракте: рабочий ударил израильтянина железным прутом в целях самообороны.

По завершении правоприменительной деятельности, проводимой ЦАХАЛом возле поселения, израильтяне, находившиеся в этом районе, напали на рабочих гражданской администрации, которые действовали вместе с силами безопасности.

В ходе возникшего столкновения один из рабочих в целях самообороны ударил нападавшего железным прутом и ранил его. Пострадавший был доставлен для оказания медицинской помощи. Силы безопасности остаются на месте происшествия, стремясь потушить конфликт.

Согласно предудыщим сообщениям СМИ, речь идет о сносе незакнного форпоста, что стало причиной конфликта.