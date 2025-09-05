В Газе был уничтожен финансист боевиков ХАМАСа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили, что 1 сентября в Газе был ликвидирован Нур ад-Дин Даббаш – один из руководителей "финансового отдела" группировки "Бригады Изз ад-Дина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа).

По данным израильских спецслужб, Даббаш участвовал в сборе и передаче десятков миллионов долларов военному крылу террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

"Эти средства были использованы для укрепления военного крыла и финансирования военной деятельности террористической организации. Они позволили продолжать боевые действия и обеспечивать выживание ХАМАСа в секторе Газы", – заявляют ЦАХАЛ и ШАБАК.