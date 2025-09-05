ЦАХАЛ прокомментировал нападение поселенцев на арабскую деревню в Иудее

Армия обороны Израиля прокомментировала сообщения о нападении израильских поселенцев на жителей деревни Халат ад-Дабаа, расположенной недалеко от Ятты, к югу от Хеврона.

В комментарии сказано, что после получения сообщения о нападении на место происшествия незамедлительно были направлены военные и полицейские. Когда они прибыли, нападавших в деревне обнаружено не было. Подтверждено, что среди жителей деревни есть несколько пострадавших. Проводится расследование.

Сведения о пострадавших противоречивы. "Красный Полумесяц" передавал: пострадали три человека – 84-летний мужчина, 64-летняя женщина и 13-летний подросток. Характер травм не указывается. Но, судя по публикациям в СМИ, эти три человека получили ранения в области головы брошенными в них камнями. При этом палестинские СМИ со ссылкой на рассказы местных жителей пишут о более чем 20 пострадавших, среди которых есть пожилые люди и дети. Утверждается, что некоторые из них не только получили ушибы и переломы, но также ножевые ранения.