Две дивизии ЦАХАЛа действуют на севере Газы

На севере сектора Газы силы 99-й дивизии ЦАХАЛа действуют с целью обнаружения и уничтожения наземной и подземной инфраструктуры террористов.

За последние 24 часа бойцами этой дивизии были уничтожены стартовые позиции противотанковых ракет, склад оружия и другие объекты инфраструктуры террора.

Бойцы бригады "Нахаль" уничтожили нескольких боевиков, приблизившихся к израильским военным.

Бойцы бригады "Гивати" и 401-й бригады (162-я дивизия) действуют в районе Джабалии и на окраинах города Газа. За последние сутки они уничтожили инфраструктуру террористов, ликвидировали ряд боевиков и провели работы по обезвреживанию заложенных в этом районе мин.