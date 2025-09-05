Две дивизии ЦАХАЛа действуют на севере Газы
время публикации: 05 сентября 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 11:00
На севере сектора Газы силы 99-й дивизии ЦАХАЛа действуют с целью обнаружения и уничтожения наземной и подземной инфраструктуры террористов.
За последние 24 часа бойцами этой дивизии были уничтожены стартовые позиции противотанковых ракет, склад оружия и другие объекты инфраструктуры террора.
Бойцы бригады "Нахаль" уничтожили нескольких боевиков, приблизившихся к израильским военным.
Бойцы бригады "Гивати" и 401-й бригады (162-я дивизия) действуют в районе Джабалии и на окраинах города Газа. За последние сутки они уничтожили инфраструктуру террористов, ликвидировали ряд боевиков и провели работы по обезвреживанию заложенных в этом районе мин.
