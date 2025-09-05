x
05 сентября 2025
Израиль

НФОП: израильский спецназ ликвидировал лидера боевиков этой группировки в Газе

время публикации: 05 сентября 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 09:50
НФОП: израильский спецназ ликвидировал лидера боевиков этой группировки в Газе
НФОП

Террористическая организация "Народный фронт освобождения Палестины" объявила, что высокопоставленный член ее "военного крыла" (группировка "Бригады Абу Али Мустафы") Дауд Аббас Халаф (38 лет) был ликвидирован утром 4 сентября израильским спецназом, действующим в центральной части сектора Газы.

Судя по заявлению НФОП, целью операции израильского спецназа был захват Халафа. Однако он оказал вооруженное сопротивление, и был уничтожен.

В заявлении сказано, что Халаф руководил боевиками "Бригад Абу Али Мустафы" на юге и в центре сектора Газы, а также координировал их действия с ХАМАСом и "Исламским джихадом".

Дауд Аббас Халаф проживал в Аль-Бурейдже. В НФОП он вступил в юности. В сообщении о его гибели сказано, что у него был "опыт в области кибербезопасности".

