НФОП: израильский спецназ ликвидировал лидера боевиков этой группировки в Газе

Террористическая организация "Народный фронт освобождения Палестины" объявила, что высокопоставленный член ее "военного крыла" (группировка "Бригады Абу Али Мустафы") Дауд Аббас Халаф (38 лет) был ликвидирован утром 4 сентября израильским спецназом, действующим в центральной части сектора Газы.

Судя по заявлению НФОП, целью операции израильского спецназа был захват Халафа. Однако он оказал вооруженное сопротивление, и был уничтожен.

В заявлении сказано, что Халаф руководил боевиками "Бригад Абу Али Мустафы" на юге и в центре сектора Газы, а также координировал их действия с ХАМАСом и "Исламским джихадом".

Дауд Аббас Халаф проживал в Аль-Бурейдже. В НФОП он вступил в юности. В сообщении о его гибели сказано, что у него был "опыт в области кибербезопасности".