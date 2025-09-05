Два ДТП на дорогах Израиля: двое мотоциклистов тяжело травмированы

За последний час на дорогах Израиля произошли два ДТП с участием мотоциклов.

Мотоциклист в возрасте около 20 лет получил тяжелые травмы после того, как его сбил автомобиль на улице Дерех а-Шалом в Абу-Гоше. Водитель автомобиля травмирован легко.

Бригады МАДА доставили обоих пострадавших в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

Ранее в эту же больницу был доставлен в тяжелом состоянии 18-летний мотоциклист, не справившийся с управлением на трассе 3866 недалеко от Бейт-Шемеша.