Израиль

Два ДТП на дорогах Израиля: двое мотоциклистов тяжело травмированы

Мада
время публикации: 05 сентября 2025 г., 20:26 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 20:47
Два ДТП на дорогах Израиля: двое мотоциклистов тяжело травмированы
Yonatan Sindel/Flash90

За последний час на дорогах Израиля произошли два ДТП с участием мотоциклов.

Мотоциклист в возрасте около 20 лет получил тяжелые травмы после того, как его сбил автомобиль на улице Дерех а-Шалом в Абу-Гоше. Водитель автомобиля травмирован легко.

Бригады МАДА доставили обоих пострадавших в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

Ранее в эту же больницу был доставлен в тяжелом состоянии 18-летний мотоциклист, не справившийся с управлением на трассе 3866 недалеко от Бейт-Шемеша.

