Израиль

В Самарии террорист бросил подозрительный предмет в сторону КПП и был ликвидирован

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 05 сентября 2025 г., 19:25 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 19:35
В Самарии террорист бросил подозрительный предмет в сторону КПП и был ликвидирован
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в пятницу вечером террорист приблизился к КПП недалеко от деревни Бурин в районе бригады "Шомрон" и бросил подозрительный предмет в сторону военнослужащих ЦАХАЛа.

Когда террорист не подчинился приказам военнослужащих, они, действуя согласно протоколу задержания подозреваемого, открыли огонь на поражение и ликвидировали его.

Потерь среди сил ЦАХАЛа нет.

