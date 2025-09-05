В Самарии террорист бросил подозрительный предмет в сторону КПП и был ликвидирован

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в пятницу вечером террорист приблизился к КПП недалеко от деревни Бурин в районе бригады "Шомрон" и бросил подозрительный предмет в сторону военнослужащих ЦАХАЛа.

Когда террорист не подчинился приказам военнослужащих, они, действуя согласно протоколу задержания подозреваемого, открыли огонь на поражение и ликвидировали его.

Потерь среди сил ЦАХАЛа нет.