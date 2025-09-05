В Самарии террорист бросил подозрительный предмет в сторону КПП и был ликвидирован
время публикации: 05 сентября 2025 г., 19:25 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 19:35
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в пятницу вечером террорист приблизился к КПП недалеко от деревни Бурин в районе бригады "Шомрон" и бросил подозрительный предмет в сторону военнослужащих ЦАХАЛа.
Когда террорист не подчинился приказам военнослужащих, они, действуя согласно протоколу задержания подозреваемого, открыли огонь на поражение и ликвидировали его.
Потерь среди сил ЦАХАЛа нет.