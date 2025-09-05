ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по многоэтажной башне ХАМАСа

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по многоэтажному зданию в городе Газа, которое, по данным разведки, использовалось террористической организацией ХАМАС. В строении находилась инфраструктура, призванная "продвигать и выполнять террористические нападения " против израильских сил в районе.

Под зданием, по сведениям ЦАХАЛ, была создана подземная сеть, служившая для организации засад на подходах к израильским подразделениям, а также в качестве путей эвакуации для боевиков.

Представители ЦАХАЛа подчеркнули, что до удара были предприняты шаги по минимизации ущерба гражданским: адресные предупреждения населению, применение высокоточных боеприпасов, наблюдение с воздуха и использование дополнительной развединформации.

В заявлении отмечается, что террористические организации в секторе систематически нарушают международное право, цинично используя гражданские учреждения и население как "живой щит".