ЦАХАЛ приступает к уничтожению многоэтажных центров ХАМАСа в Газе. Видео

Армия обороны Израиля сообщила, что в ближайшие дни будут нанесены прицельные удары по объектам в городе Газа, которые были переоборудованы террористической организацией ХАМАС под инфраструктуру террора, и прежде всего – по многоэтажным зданиям.

В официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛа сказано: по данным разведки Южного военного округа, в этих строениях ХАМАС разместил средства сбора информации и камеры наблюдения, снайперские точки и позиции для противотанкового огня, а в части объектов действует наблюдательно-оперативные комнаты и системы командования и управления.

При этом подчеркивается, что подземные коммуникации ХАМАСа проходят в непосредственной близости от таких домов, что позволяет устраивать засады на подходах ЦАХАЛ и обеспечивает маршруты отхода для боевиков.

Кроме того, ЦАХАЛ выявил, что рядом с рядом строений заложены многочисленные взрывные устройства, которые могут приводиться в действие дистанционно, используя установленные на зданиях средства наблюдения — с целью атаковать израильские подразделения при их приближении.

Армия обороны Израиля подчеркивает, что до нанесения ударов будут предприняты меры по максимальному снижению риска для гражданского населения: адресные предупреждения, применение высокоточного вооружения, наблюдения с воздуха и дополнительная разведка целей. ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в циничном использовании гражданской инфраструктуры и призвал жителей сектора не находиться в строениях и зонах, где действует инфраструктура организации или идут активные боевые действия.

В приложенном к сообщении видео иллюстрируется, как именно ХАМАС использует многоэтажные здания в террористических целях.