ХАМАС объявляет, что Израиль полностью уничтожил многоэтажную башню в Газе

Страница принадлежащего террористической организации ХАМАС сайта "Palestine Info" в социальной сети Х сообщает, что ЦАХАЛ полностью уничтожил многоэтажное здание "башня Муштаха" в городе Газа, и здание обрушилось.

ХАМАС утверждает, что речь идет о жилом здании, которое было атаковано несколькими ударами с воздуха. Однако затруднительно подтвердить, действительно ли здание было заселено.