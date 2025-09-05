x
05 сентября 2025
|
последняя новость: 14:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2025
|
05 сентября 2025
|
последняя новость: 14:34
05 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС объявляет, что Израиль полностью уничтожил многоэтажную башню в Газе

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 05 сентября 2025 г., 14:14 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 14:24
ХАМАС объявляет, что Израиль полностью уничтожил многоэтажную башню в Газе
Социальные сети

Страница принадлежащего террористической организации ХАМАС сайта "Palestine Info" в социальной сети Х сообщает, что ЦАХАЛ полностью уничтожил многоэтажное здание "башня Муштаха" в городе Газа, и здание обрушилось.

ХАМАС утверждает, что речь идет о жилом здании, которое было атаковано несколькими ударами с воздуха. Однако затруднительно подтвердить, действительно ли здание было заселено.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 сентября 2025

ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по многоэтажной башне ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 сентября 2025

Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удар по многоэтажному зданию в городе Газа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 сентября 2025

ЦАХАЛ приступает к уничтожению многоэтажных центров ХАМАСа в Газе. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 сентября 2025

Кац объявил "открытие врат ада": жители высотки в Газе получили уведомление об эвакуации