В Иудее и Самарии задержаны не менее 70 подозреваемых в терроризме

В течение последней недели силы ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ) действовали в десятках деревень по всей Иудее и Самарии, были задержаны не менее 70 подозреваемых в терроризме.

В районе бригады "Шомрон" были задержаны 25 разыскиваемых, изъяты 13 винтовок, 4 пистолета, оружие типа "Карло" и уничтожено несколько взрывных устройств. В районе бригады "Иегуда" был найден и конфискован еще один пистолет.

В деревне Цайда был задержан боевик ХАМАСа, планировавший теракт с применением взрывного устройства против израильских граждан.

В ходе еще одной операции в Кабатии бойцы ЦАХАЛа задержали нескольких террористов и уничтожили самодельное взрывное устройство.

В районах бригад "Эцион", "Эфраим" и "Биньямин" были задержаны десятки подозреваемых в террористической деятельности. В деревнях Силуад, Хизма и Кфар-Аин были проведены масштабные операции, в ходе которых были изъяты подстрекательские материалы и средства ведения войны.

Задержанные переданы для дальнейшего расследования в сотрудникам ШАБАКа.