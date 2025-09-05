"Врата ада": ЦАХАЛ приказал эвакуироваться из башни "Муштаха" и уничтожил ее

Министр обороны Исраэль Кац объявил в пятницу, что "Израиль открывает врата ада в Газе". "Перед атакой на высотное здание террористов в городе Газа выдано первое уведомление об эвакуации", написал он в своем аккаунте в социальной сети Х.

Вскоре после этого пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о начале нанесения прицельных ударов по объектам в городе Газа, которые были переоборудованы террористической организацией ХАМАС под структуру террора. В официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛа сказано: по данным разведки Южного военного округа, в этих строениях ХАМАС разместил средства сбора информации и камеры наблюдения, снайперские точки и позиции для противотанкового огня, а в части объектов действует наблюдательно-оперативные комнаты и системы командования и управления.

При этом подчеркивается, что подземные коммуникации ХАМАСа проходят в непосредственной близости от таких домов, что позволяет устраивать засады на подходах ЦАХАЛ и обеспечивает маршруты отхода для боевиков. Кроме того, ЦАХАЛ выявил, что рядом с рядом строений заложены многочисленные взрывные устройства, которые могут приводиться в действие дистанционно, используя установленные на зданиях средства наблюдения — с целью атаковать израильские подразделения при их приближении.

Публикация сопровождалась видеоиллюстрацией, изображающей башню "Муштаха": в этом видео показано, что на крыше здания установлены видеокамеры, под несколькими верхними этажами размещается командный пункт ХАМАСа, далее вновь жилые этажи, а под ними позиции для снайперов ХАМАСа с РПГ и снайперским оружием, далее вновь жилые этажи – и оперативный комплекс ХАМАСа. Здание вплотную примыкает к выходу из разветвленных туннелей.

Вскоре после этой публикации поступило сообщение о том,что по башне "Муштаха" были нанесены несколько авиаударов, и она рухнула. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что после удара происходят вторичные взрывы в нижней части многоэтажного здания.

Армия обороны Израиля подчеркнула, что до нанесения ударов были предприняты меры по максимальному снижению риска для гражданского населения: адресные предупреждения, применение высокоточного вооружения, наблюдения с воздуха и дополнительная разведка целей. ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в циничном использовании гражданской инфраструктуры и призвал жителей сектора не находиться в строениях и зонах, где действует инфраструктура организации или идут активные боевые действия.