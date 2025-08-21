x
21 августа 2025
21 августа 2025
Экономика

"Глобс": Wizz Air хочет выполнять до 30 рейсов в сутки из Израиля

Авиация
Wizz Air
время публикации: 21 августа 2025 г., 08:04 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 08:04
"Глобс": Wizz Air хочет выполнять до 30 рейсов в сутки из Израиля
Flash90/Moshe Shai

Споры и переговоры по поводу открытия в Израиле оперативной базы венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air продолжают оставаться в центре внимания министерства транспорта и экономических СМИ.

Как сообщает "Глобс", руководство венгерского лоукостера рассчитывает выполнять около 30 рейсов в сутки из аэропорта Бен-Гурион, то есть 210 рейсов в неделю. Для сравнения, "Аркия" выполняет 230 рейсов в неделю, "Исраэйр" – 550 рейсов в неделю, "Эль-Аль" – 860 рейсов в неделю.

При этом многое зависит от формата, в котором в итоге компания будет действовать в Израиле, если проект будет реализован. Если компания откроет в Израиле только оперативную базу, продолжая действовать в рамках европейской лицензии, она сможет выполнять рейсы только между Израилем и странами ЕС, однако будет освобождена от значительной части израильской регуляции. Израильские авиакомпании выступают категорически против этого формата.

Если Wizz пойдет по пути создания израильской "дочки" (как в случае с ОАЭ и Великобританией), то она сможет летать из Израиля куда угодно в рамках израильских соглашений об авиасообщении, однако будет подчиняться требованиям израильской регуляции.

Экономика
