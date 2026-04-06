Столкновение двух грузовиков на 232-й трассе, один человек погиб
время публикации: 06 апреля 2026 г., 15:08 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 15:08
На 232-й трассе, недалеко от кибуца Брор-Хаиль, произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате аварии погиб мужчина (примерно 48 лет).
Еще один пострадавший доставлен в больницу "Барзилай" с легкими травмами.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
