x
06 апреля 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Хайфе из-под завалов извлечены тела двух человек, поиски еще двоих продолжаются

Хайфа
Погибшие
Война с Ираном
время публикации: 06 апреля 2026 г., 05:50 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 05:53
AP Photo/Ariel Schalit

Пожарно-спасательная служба Израиля сообщила, что на месте прямого попадания ракеты в Хайфе из-под завалов были извлечены двое из четырех находившихся там людей – без признаков жизни.

Операция продолжается: ведутся попытки добраться до еще двух человек, остающихся под завалами.

Ранее сообщалось о четырех пропавших без вести после попадания иранской ракеты по жилому дому в Хайфе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2026

38-й день войны "Рычание льва": обстрелы из Ирана, погибшие в Хайфе