В Хайфе из-под завалов извлечены тела двух человек, поиски еще двоих продолжаются
время публикации: 06 апреля 2026 г., 05:50 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 05:53
Пожарно-спасательная служба Израиля сообщила, что на месте прямого попадания ракеты в Хайфе из-под завалов были извлечены двое из четырех находившихся там людей – без признаков жизни.
Операция продолжается: ведутся попытки добраться до еще двух человек, остающихся под завалами.
Ранее сообщалось о четырех пропавших без вести после попадания иранской ракеты по жилому дому в Хайфе.