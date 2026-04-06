В Хайфе из-под завалов извлечены тела двух человек, поиски еще двоих продолжаются

Пожарно-спасательная служба Израиля сообщила, что на месте прямого попадания ракеты в Хайфе из-под завалов были извлечены двое из четырех находившихся там людей – без признаков жизни.

Операция продолжается: ведутся попытки добраться до еще двух человек, остающихся под завалами.

Ранее сообщалось о четырех пропавших без вести после попадания иранской ракеты по жилому дому в Хайфе.