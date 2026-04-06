В Иерусалиме в машине скорой помощи во время ракетной тревоги родился ребенок

В ночь на 6 апреля бригады скорой помощи "Маген Давид Адом" были направлены в район Бухарим в Иерусалиме после сообщения о том, что в доме рожает 43-летняя женщина. Сообщение было принято в 3:10.

Когда роженицу эвакуировали, прозвучала тревога "Цева адом" в связи с ракетным обстрелом из Ирана. Машина МАДА была остановлена на обочине дороги, бригада действовала в соответствии с инструкциями. Парамедики приняли роды, которые прошли быстро. Это был 11-й ребенок у матери – родился мальчик.

Мать с младенцем доставлены в больницу. Оба чувствуют себя хорошо, сообщает МАДА.