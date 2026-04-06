06 апреля 2026
Израиль

Кац заявил о выведении из строя крупнейшего нефтехимического объекта в Иране

Война с Ираном
Иран
Исраэль Кац
Нефть и газ
время публикации: 06 апреля 2026 г., 14:40 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 14:40
Министр обороны Исраэль Кац заявил в понедельник, 6 апреля, что ВВС Израиля нанесли мощный удар по крупнейшему нефтехимическому объекту в Иране, расположенном в Асалуйе.

По его словам, вместе с еще одним объектом речь идет о двух предприятиях, на которые приходится около 85% нефтехимического экспорта Ирана. Кац добавил, что после удара оба объекта выведены из строя и не функционируют.

Как сообщает информационное агентство AP, Кац объявил о выведении из строя газового месторождения и перерабатывающего комплекса South Pars, при этом AP указывает, что этот объект поставляет 50% нефтехимической продукции.

