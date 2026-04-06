Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 6 апреля, температура незначительно повысится, но будет немного ниже среднесезонной. На севере, на побережье и в горных районах дожди, временами с грозами.

В Иерусалиме – 8-15 градусов, в Тель-Авиве – 11-19, в Хайфе – 13-19, в Эйлате – 17-25, в Беэр-Шеве – 9-19, на побережье Мертвого моря – 17-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-20, в Ариэле – 10-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-21, на Голанских высотах – 9-18.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 30-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

Во вторник-воскресенье температура существенно не изменится, временами будут идти дожди.