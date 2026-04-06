"Хизбалла" продолжает обстреливать территорию Израиля. Сигналы тревоги на севере страны

В 16:43, 16:49 в связи с обстрелом из Ливана активирована система раннего предупреждения в Верхней Галилее, на "линии противостояния" и на юге Голанских высот.

Сигналы тревоги прозвучали в Кацрине, Гадоте, Кадите, Рамат-Дальтоне, Бараме и других населенных пунктах.

В 16:57 сигнал тревоги в Кирьят-Шмоне.

В 17:13 сигналы тревоги в Маргалиоте и Мисгав Ам.

В 17:29 сигнал тревоги в Маргалиоте.

В 17:37 - в Метуле, Кфар-Гиладе, Кфар-Ювале, Ражаре, Мисгав-Аме, Тель-Хайе.

В 17:39 сигналы тревоги в Мисгав Ам, Маргалиоте.

18:04 угроза атаки вражеского беспилотника. Сигнал тревоги в Ифтахе, Малкии, Рамот-Нафтали.