Источники в Газе: не менее десяти человек погибли при ударе по лагерю Аль-Магази в центре сектора

По данным Палестинского информационного центра (ПИЦ), в лагере Аль-Магази, в центральной части сектора Газа, произошли столкновения между местными жителями и вооруженными формированиями, которые, по утверждению палестинских источников, получают поддержку от Израиля.

Источники в Газе утверждают, что ЦАХАЛ обеспечивал поддержку "милициям", нанося удары с воздуха. В результате этого инцидента погибли не менее десяти человек и десятки были ранены.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.