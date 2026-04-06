Ультиматум Трампа истекает: готов ли Запад ударить по Ирану. Комментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о последних событиях в ближневосточном регионе.

В ночь на 8 апреля истекает ультиматум Дональда Трампа Ирану – и регион может оказаться на пороге резкой эскалации. Но пока Тегеран, контролируя Ормузский пролив, оказывает экономическое давление на мир и одновременно демонстрирует готовность к дальнейшему обострению. При этом его основные инфраструктурные активы остаются относительно невредимыми, если ситуация изменится, это может также изменить ход конфликта.

Сценарий, который обсуждается в США и среди союзников, предполагает поэтапные удары, чтобы показать Ирану: ему есть что терять. Однако ответ может быть жестким – атаки на объекты стран Персидского залива и новый скачок цен на нефть.

Перед Вашингтоном стоит сложный выбор: усилить давление или продолжить переговоры. Решение может быть принято в ближайшие часы и именно оно определит, перерастет ли кризис в полномасштабное противостояние.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

