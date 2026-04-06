Названы имена всех погибших в результате ракетного обстрела Хайфы

Разрешены к публикации имена погибших в результате иранского ракетного обстрела Хайфы. Это 70-летняя Лена Островская (Гершевич), ее муж Владимир Гершевич, которому было 73 года, их 42-летний сын Дмитрий, а также невеста сына Лусиль Джин, гражданка Филиппин. Ей было 30 лет.

Они погибли 5 апреля в результате прямого попадания ракеты в их дом. По предварительным данным, в момент взрыва члены семьи не находились в защищенном пространстве, а пыталась укрыться на лестничной площадке.

Как сообщает Ynet, за несколько часов до трагедии Владимир был выписан из больницы РАМБАМ, где в течение длительного времени проходил лечение в отделении, располагающемся на подземной стоянке. Его сын приехал со своей девушкой из Герцлии, чтобы привезти его домой, и остался у родителей.

Дмитрий после учебы в хайфском Технионе и Университета Райхмана в Герцлии работал программистом. По словам друзей семьи, он был полиглотом, играл на фортепьяно и был известен среди коллег как настоящий профессионал.

Лена была преподавателем театральной студии "Нисан Натив" в Иерусалиме. "На протяжении трех десятилетий Лена с преданностью, профессионализмом и любовью воспитывала новые поколения актеров", – говорится в заявлении организации.

"Педагог от Бога, до уровня магии. Она могла по голосу понять, что ты ел, сколько спал и в каком ты сегодня настроении. Попадая в орбиту ее внимания, мы все становились лучше. Лена одна из тех педагогов у кого я не успел взять, все то, что было в ее возможностях мне дать. Я жутко боялся звать ее на свои спектакли, потому что понимал, под какой уровень арбитража я попаду", - написал ее ученик, актер и режиссер Ариэль Крыжопольский.