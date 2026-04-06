Трамвай в Гуш-Дане возобновит работу в полном объеме с 9 апреля

Министерство транспорта, компании НЕТА и "Тевель" сообщили, что "красная" линия скоростного трамвая в Гуш-Дане возобновит работу в полном формате, включая подземный отрезок, в 12:00 в четверг, 9 апреля.

Исключение составит станция "Карлибах", которая останется закрытой для посадки и высадки пассажиров по распоряжению Командования тылом.

Подземные станции продолжат выполнять функцию убежища, однако в дневное время оставлять вещи на их территории будет запрещено. В ночное время, с 20:00 до 7:00, будет разрешено ночевать на станциях и проносить спальные принадлежности. Компания НЕТА выделит дежурных, которые будут помогать ночующим размещать матрасы в специально оборудованных зонах хранения.