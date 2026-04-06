Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Хайфе в результате ракетного обстрела погибла Лена Островская, преподаватель сценической речи

Война с Ираном
Погибшие
время публикации: 06 апреля 2026 г., 16:40 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 16:40
В Хайфе в результате ракетного обстрела погибла Лена Островская, преподаватель сценической речи
Профсоюз актеров и актрис Израиля (ШАХАМ) сообщил, что в результате ракетного удара по Хайфе 5 апреля погибла Лена Островская – преподаватель театральной студии "Нисан Натив" в Иерусалиме. "На протяжении трех десятилетий Лена с преданностью, профессионализмом и любовью воспитывала новые поколения актеров", – говорится в заявлении организации.

На сайте студии говорится, что Островская, выпускница Киевской академии музыки имени Глиэра, преподавала сценическую речь с 1991 года.

Лена Островская погибла вместе с родными. Вместе с ней под завалами были обнаружены тела трех человек.

Радиостанция "Кан" передала, что, по оценкам Службы тыла, все четверо не успели добраться до убежища и их тела были обнаружены под завалами у лестничного пролета.

