В Хайфе в результате ракетного обстрела погибла Лена Островская, преподаватель сценической речи

Профсоюз актеров и актрис Израиля (ШАХАМ) сообщил, что в результате ракетного удара по Хайфе 5 апреля погибла Лена Островская – преподаватель театральной студии "Нисан Натив" в Иерусалиме. "На протяжении трех десятилетий Лена с преданностью, профессионализмом и любовью воспитывала новые поколения актеров", – говорится в заявлении организации.

На сайте студии говорится, что Островская, выпускница Киевской академии музыки имени Глиэра, преподавала сценическую речь с 1991 года.

Лена Островская погибла вместе с родными. Вместе с ней под завалами были обнаружены тела трех человек.

Радиостанция "Кан" передала, что, по оценкам Службы тыла, все четверо не успели добраться до убежища и их тела были обнаружены под завалами у лестничного пролета.