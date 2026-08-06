Гол Гринвуда. Победа "Фенербахче". Результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись первые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. "Фенербахче" победил "Штурм" 2:0.

Орхус (Дания) - Сабах (Баку, Азербайджан) 2:1

Два мяча в ворота гостей забил 18-летний Джеймс Богере.

Сократил отставание бывший форвард "Црвены Звезды" Велько Симич.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Штурм (Грац, Австрия) 2:0

В первом тайме голы забили бывший хавбек "Бенфики", "Бешикташа" и "Аль-Насра" Талиска и бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд (14 июля перешел из Марселя).