Гол Гринвуда. Победа "Фенербахче". Результаты матчей Лиги чемпионов
время публикации: 06 августа 2026 г., 07:01 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 07:01
Гол Гринвуда. Победа "Фенербахче". Результаты матчей Лиги чемпионов
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Состоялись первые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. "Фенербахче" победил "Штурм" 2:0.
Орхус (Дания) - Сабах (Баку, Азербайджан) 2:1
Два мяча в ворота гостей забил 18-летний Джеймс Богере.
Сократил отставание бывший форвард "Црвены Звезды" Велько Симич.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Штурм (Грац, Австрия) 2:0
В первом тайме голы забили бывший хавбек "Бенфики", "Бешикташа" и "Аль-Насра" Талиска и бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд (14 июля перешел из Марселя).
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