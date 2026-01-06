x
06 января 2026
|
последняя новость: 21:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 января 2026
|
06 января 2026
|
последняя новость: 21:01
06 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На митинге "харедим" в Иерусалиме атакована съемочная группа телеканала "Кан-11"

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 06 января 2026 г., 20:59 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 21:02
На митинге "харедим" в Иерусалиме атакована съемочная группа телеканала "Кан-11"
Chaim Goldberg/Flash90

В Иерусалиме толпа атаковала съемочную группу телеканала "Кан-11", освещавшую митинг "харедим" против закона о призыве.

В прямом эфире журналисты рассказали, что в них из толпы летели камни и тяжелые предметы, в них плевали, их толкали и били. Съемочной группе удалось укрыться в одном из магазинов. Дверь магазина заблокирована демонстрантами, которые продолжают бросать камни.

Журналисты позвонили в полицию, которая должна их эвакуировать.

В митинге против закона о призыве принимают участие десятки тысяч представителей ультрарелигиозной общины. Участники митинга требуют пересмотреть предусмотренные законом квоты призыва "харедим" и отменить санкции в отношении "изучающих Тору".

С трибуны митинга звучит критика в адрес депутатов от партий ШАС и "Дегель а-Тора", которых они обвиняют в поддержке закона, неприемлемого для большей части ультрарелигиозной общины.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 января 2026

В Иерусалиме проходит многотысячный митинг протеста ультраортодоксов против закона о призыве