06 января 2026
Израиль

В Иерусалиме проходит многотысячный митинг протеста ультраортодоксов против закона о призыве

Акции протеста
Призыв ультраортодоксов
Иерусалим
время публикации: 06 января 2026 г., 19:57 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 19:57
Chaim Goldberg/Flash90

На улице Бар-Илан в Иерусалиме проходит митинг против закона о призыве, в котором принимают участие десятки тысяч представителей ультрарелигиозной общины.

Участники митинга требуют пересмотреть предусмотренные законом квоты призыва "харедим" и отменить санкции в отношении "изучающих Тору".

С трибуны митинга звучит критика в адрес депутатов от партий ШАС и "Дегель а-Тора", которых они обвиняют в поддержке закона, неприемлемого для большей части ультрарелигиозной общины.

Израиль
