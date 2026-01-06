В Иерусалиме проходит многотысячный митинг протеста ультраортодоксов против закона о призыве

На улице Бар-Илан в Иерусалиме проходит митинг против закона о призыве, в котором принимают участие десятки тысяч представителей ультрарелигиозной общины.

Участники митинга требуют пересмотреть предусмотренные законом квоты призыва "харедим" и отменить санкции в отношении "изучающих Тору".

С трибуны митинга звучит критика в адрес депутатов от партий ШАС и "Дегель а-Тора", которых они обвиняют в поддержке закона, неприемлемого для большей части ультрарелигиозной общины.