Школа и два детских сада в Петах-Тикве эвакуированы из-за пожара

Пожарные расчеты Петах-Тиквы занимаются тушением пожара, возникшего в школе "Даркей Ноам". Руководитель работ по тушению распорядился о немедленной эвакуации всех учащихся и персонала за пределы школы, чтобы предотвратить угрозу жизни людей.

Параллельно с этим эвакуированы дети и персонал из двух расположенных в здании детских садов.

Пожарные проводят масштабные проверки всей территории, чтобы исключить возможность наличия заблокированных огнем или дымом людей внутри здания.

Сведений о пострадавших в настоящий момент нет.