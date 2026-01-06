x
06 января 2026
06 января 2026
06 января 2026
06 января 2026
Школа и два детских сада в Петах-Тикве эвакуированы из-за пожара

время публикации: 06 января 2026 г., 11:26 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 11:26
Школа и два детских сада в Петах-Тикве эвакуированы из-за пожара
Flash90

Пожарные расчеты Петах-Тиквы занимаются тушением пожара, возникшего в школе "Даркей Ноам". Руководитель работ по тушению распорядился о немедленной эвакуации всех учащихся и персонала за пределы школы, чтобы предотвратить угрозу жизни людей.

Параллельно с этим эвакуированы дети и персонал из двух расположенных в здании детских садов.

Пожарные проводят масштабные проверки всей территории, чтобы исключить возможность наличия заблокированных огнем или дымом людей внутри здания.

Сведений о пострадавших в настоящий момент нет.

