x
06 июля 2026
|
последняя новость: 16:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 июля 2026
|
06 июля 2026
|
последняя новость: 16:03
06 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Праймериз в "Ликуде": Нетаниягу провел переговоры с Хаимом Кацем

Выборы 2026
Ликуд
время публикации: 06 июля 2026 г., 15:33 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 15:33
Праймериз в "Ликуде": Нетаниягу провел переговоры с Хаимом Кацем
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с министром туризма Хаимом Кацем, который занимает пост главы ЦК "Ликуда". Встреча проходила в доме Хаима Каца и касалась вопроса о порядке формирования предвыборного списка "Ликуда".

Согласно предложению, которое обсуждали Нетаниягу и Кац, глава правительства получит возможность кооптировать десять кандидатов по своему усмотрению на 30 первых мест в предвыборном списке. Еще одно предложение говорит о восьми кооптированных кандидатах на первые 25 мест.

Активисты "Ликуда", в том числе приближенные к Хаиму Кацу, категорически возражают против требования Нетаниягу предоставить ему возможность кооптировать десять человек.

В "Ликуде" также рассматривают предложение, согласно которому первые тридцать мест будут распределены комиссией, а не в результате праймериз.

Окончательное решение ожидается к началу следующей недели. Праймериз в партии пройдут 4 августа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook