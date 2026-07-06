Праймериз в "Ликуде": Нетаниягу провел переговоры с Хаимом Кацем

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с министром туризма Хаимом Кацем, который занимает пост главы ЦК "Ликуда". Встреча проходила в доме Хаима Каца и касалась вопроса о порядке формирования предвыборного списка "Ликуда".

Согласно предложению, которое обсуждали Нетаниягу и Кац, глава правительства получит возможность кооптировать десять кандидатов по своему усмотрению на 30 первых мест в предвыборном списке. Еще одно предложение говорит о восьми кооптированных кандидатах на первые 25 мест.

Активисты "Ликуда", в том числе приближенные к Хаиму Кацу, категорически возражают против требования Нетаниягу предоставить ему возможность кооптировать десять человек.

В "Ликуде" также рассматривают предложение, согласно которому первые тридцать мест будут распределены комиссией, а не в результате праймериз.

Окончательное решение ожидается к началу следующей недели. Праймериз в партии пройдут 4 августа.