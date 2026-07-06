Бои в провинции Ходейда, сообщается о десятках убитых хуситов
время публикации: 06 июля 2026 г., 11:28 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 11:42
Член международно признанного правительства Йемена Валид аль-Кудайми заявил, что в результате боев с правительственными войсками в районе портового города Ходейда были уничтожены 50 боевиков-хуситов. Десятки были ранены.
Потери правительственных войск убитыми составили 15 человек. Хуситы продолжают атаковать, задействуя, в том числе, и смертников. Столкновения стали самыми интенсивными с подписания в 2022 году соглашения о прекращении огня в Йемене, отмечает агентство Maan.