Бои в провинции Ходейда, сообщается о десятках убитых хуситов

Член международно признанного правительства Йемена Валид аль-Кудайми заявил, что в результате боев с правительственными войсками в районе портового города Ходейда были уничтожены 50 боевиков-хуситов. Десятки были ранены.

Потери правительственных войск убитыми составили 15 человек. Хуситы продолжают атаковать, задействуя, в том числе, и смертников. Столкновения стали самыми интенсивными с подписания в 2022 году соглашения о прекращении огня в Йемене, отмечает агентство Maan.