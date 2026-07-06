ЦАХАЛ отчитался о предотвращенной попытке израильтян пересечь границу с Сирией

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала официальное сообщение об инциденте на израильско-сирийской границе, где ранее в понедельник несколько граждан Израиля попытались пересечь границу с Сирией в районе горы Хермон.

Военнослужащие ЦАХАЛа, находившиеся на месте, остановили их и задержали. Задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

В ЦАХАЛе резко осудили произошедшее, отметив, что этот случай стал очередным в серии подобных инцидентов за последние дни. В армии подчеркнули, что попытки незаконного пересечения границы являются уголовным преступлением, подвергают опасности самих граждан и мешают оперативной деятельности израильских военных.

ЦАХАЛ также призвал правоохранительные органы привлечь виновных к ответственности и принять решительные меры для пресечения подобных случаев.