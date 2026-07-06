x
06 июля 2026
|
последняя новость: 20:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 июля 2026
|
06 июля 2026
|
последняя новость: 20:40
06 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ отчитался о предотвращенной попытке израильтян пересечь границу с Сирией

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 06 июля 2026 г., 19:45 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 19:49
ЦАХАЛ отчитался о предотвращенной попытке израильтян пересечь границу с Сирией
Michael Giladi/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала официальное сообщение об инциденте на израильско-сирийской границе, где ранее в понедельник несколько граждан Израиля попытались пересечь границу с Сирией в районе горы Хермон.

Военнослужащие ЦАХАЛа, находившиеся на месте, остановили их и задержали. Задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

В ЦАХАЛе резко осудили произошедшее, отметив, что этот случай стал очередным в серии подобных инцидентов за последние дни. В армии подчеркнули, что попытки незаконного пересечения границы являются уголовным преступлением, подвергают опасности самих граждан и мешают оперативной деятельности израильских военных.

ЦАХАЛ также призвал правоохранительные органы привлечь виновных к ответственности и принять решительные меры для пресечения подобных случаев.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2026

Задержаны шестеро израильтян, проникших на территорию Сирии