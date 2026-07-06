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Израиль

Задержаны шестеро израильтян, проникших на территорию Сирии

Сирия
время публикации: 06 июля 2026 г., 16:46 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 16:46
Задержаны шестеро израильтян, проникших на территорию Сирии
Michael Giladi/Flash90

Военнослужащие ЦАХАЛа, действующие в районе сирийско-израильской границы, задержали шестерых израильтян за незаконное проникновение на территорию Сирии. Как сообщает новостная служба "Кан", шесть граждан Израиля пытались пройти через Хермон на сирийскую территорию.

Накануне ночью за аналогичное нарушение были задержаны несколько десятков израильтян.

ЦАХАЛ подчеркивает, что речь идет о серьезных происшествиях, представляющих собой уголовное правонарушение и ставящих под угрозу как самих граждан, так и силы ЦАХАЛа.

Израиль
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