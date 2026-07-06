Полиция открыла огонь по подозреваемым в стрельбе в Араре в Негеве, пять человек ранены

Полиция сообщила, что во время оперативных действий в поселке Арара в Негеве полицейские заметили автомобиль, из которого, по подозрению, велась стрельба по другой машине.

Позднее сотрудники полиции обнаружили этот автомобиль, двигавшийся в их направлении, и открыли огонь, чтобы нейтрализовать угрозу и задержать подозреваемых.

При обыске в машине были обнаружены пистолет и магазины к нему.

В результате этого инцидента пять мужчин получили ранения различной степени тяжести. Трое из них задержаны для дальнейшего расследования.

Сообщений о пострадавших среди полицейских не поступало.