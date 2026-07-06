Внимание, розыск: пропал 20-летний Нахман Барух из Ашкелона

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 20-летнего Нахмана Баруха, жителя Ашкелона, которого в последний раз видели в мошаве Агур на массовом мероприятии в память о раввине Ицхаке Гавре.

Приметы: рост 1.75, худощавого телосложения.

Описание одежды: белая рубашка, черные брюки. Носит кипу.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 02-9902385.