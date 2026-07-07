x
07 июля 2026
|
последняя новость: 00:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июля 2026
|
07 июля 2026
|
последняя новость: 00:03
07 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Президент Ливана: "Если я случайно окажусь в одной комнате с Нетаниягу, то сразу выйду"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
США
Израиль
время публикации: 07 июля 2026 г., 00:00 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 00:00
Президент Ливана: "Если я случайно окажусь в одной комнате с Нетаниягу, то сразу выйду"
AP Photo/Petros Karadjias, Pool

Президент Ливана Жозеф Аун готовится к визиту в Вашингтон, где, как ожидается, встретится с президентом США Дональдом Трампом. По данным ливанской газеты "Ан-Нахар", поездка должна состояться после встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, а среди тем переговоров будут вопросы, связанные с Израилем.

При этом Жозеф Аун опроверг слухи о возможной встрече с Нетаниягу. В интервью "Ан-Нахар" он заявил, что такой встречи не будет до тех пор, пока продолжаются израильские удары по территории Ливана. Он также добавил, что если случайно окажется в одной комнате с Нетаниягу, то сразу же выйдет.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 июля 2026

Президент Ливана: "соглашение не легитимизирует продолжение израильской оккупации"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 июня 2026

Соглашение Ливана и Израиля привело к резкому охлаждению между Бейрутом и Тегераном