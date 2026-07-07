Президент Ливана: "Если я случайно окажусь в одной комнате с Нетаниягу, то сразу выйду"

Президент Ливана Жозеф Аун готовится к визиту в Вашингтон, где, как ожидается, встретится с президентом США Дональдом Трампом. По данным ливанской газеты "Ан-Нахар", поездка должна состояться после встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, а среди тем переговоров будут вопросы, связанные с Израилем.

При этом Жозеф Аун опроверг слухи о возможной встрече с Нетаниягу. В интервью "Ан-Нахар" он заявил, что такой встречи не будет до тех пор, пока продолжаются израильские удары по территории Ливана. Он также добавил, что если случайно окажется в одной комнате с Нетаниягу, то сразу же выйдет.