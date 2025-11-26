В Тель-Шеве убит мужчина

Служба скорой помощи МАДА получила утром в среду, 26 ноября, вызов в Тель-Шеву, где в ходе инцидента с насилием пострадали два человека.

Прибывшие на место медики были вынуждены констатировать факт смерти мужчины в возрасте около 40 лет с проникающими ранениями на теле.

Молодой человек в возрасте около 20 лет с ранениями легкой степени был доставлен в больницу "Сорока".