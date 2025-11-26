x
Израиль

В Тель-Шеве убит мужчина

Криминал в арабском секторе
время публикации: 26 ноября 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 07:39
Инцидент с насилием в Тель-Шеве: один убитый, один раненый
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи МАДА получила утром в среду, 26 ноября, вызов в Тель-Шеву, где в ходе инцидента с насилием пострадали два человека.

Прибывшие на место медики были вынуждены констатировать факт смерти мужчины в возрасте около 40 лет с проникающими ранениями на теле.

Молодой человек в возрасте около 20 лет с ранениями легкой степени был доставлен в больницу "Сорока".

Израиль
