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Спорт

Испанцы победили сборную Португалии и вышли в четвертьфинал

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 07 июля 2026 г., 00:03 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 00:12
победный гол Мерино
AP Photo/Julio Cortez
Испанцы победили сборную Португалии и вышли в четвертьфинал
AP Photo/Jessica Tobias

В Далласе встречались сборные Испании и Португалии. Испанцы победили 1:0.

Стартовые схемы у соперников одинаковые 4 - 3 -3. В начале матча португальцы неплохо применяли высокий прессинг.

На 8-й минуте Оярсабаль вышел один на один, но пробил мимо.

На 12-й минуте Криштиану Роналду пробил с острого угла. Симон мяч отбил.

На 16-й минуте Ямаль промчался по флангу, сместился в центра и пробил в дальнюю "девятку". Кошта парировал. С линии штрафной нанес удар Баэна. Вратарь выручил португальцев.

На 30-й минуте испанцы могли забить после подачи углового. Вратарь опередил Кубарси и ногой выбил мяч. Ольмо нанес удар, но в ворота не попал.

На 37-й минуте Феликс пробил мяч попал в плечо вратарю и отскочил к Киштиану Роналду. Тот нанес удар. Симон парировал. На 41-й минуте Нуну Мендеш нанес удар после подачи углового. Мяч от головы защитника отлетел в перекладину.

На 54-й минуте Нуну Мендеш получил травму и был заменен.

Во вором тайме опасных моментов стало меньше. В первые 20 минут у испанцев ничего не получалось в атаке.

На 73-й минуте Ямаль пробил со штрафного. Кошта мяч парировал.

На 85-й минуте на замену вышел Микель Мерино. А на первой минуте компенсированного времени он открыл счет ударом в нижний угол 0:1.

На шестой минуте компенсированного времени португальцы могли отыграться. Консейсау обыграл Кукурелью и навесил. Бернарду Силва с линии вратарской пробил выше.

Спорт
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