Как загрязнение от автомобильных шин попадет в нашу пищу. Израильское исследование

Ученые Еврейского университета Иерусалима показали, что микрочастицы автомобильных шин, оседающие на полях, являются источником токсичных химикатов, попадающих в продукты на нашем столе.

Ежегодно в мире производится около 1,5 миллиарда шин, и их износ признан одним из крупнейших источников микропластика. Каждая поездка на автомобиле приводит к износу шин, микрочастицы которых попадают в почву и водоемы.

Ученые провели эксперимент в реальных сельскохозяйственных условиях. Они вырастили люцерну и салат в почве, содержащей от 0,1% до 1% пыли от шин. Исследователи отслеживали путь шести распространенных химических соединений из этой пыли в ткани растений. Работа опубликована в журнале Environmental Research.

Ученые показали, что процесс загрязнения идет в два этапа: часть токсинов высвобождается с поверхности резиновой крошки быстро, а часть постепенно выделяется из полимерной матрицы. Это превращает частицы шин в долговечные резервуары ядовитых веществ на полях. Особую тревогу вызвали соединения DPG (1,3-Diphenylguanidine) и высокотоксичный 6PPD-хинон, которые активно накапливались в салате. DPG используется при вулканизации резины. Попадая в организм человека вместе с пищей, DPG может оказать негативное влияние на репродуктивную систему и вызвать раздражение слизистых оболочек. 6PPD-хинон также оказывает на живые организмы негативное воздействие, для некоторых видов рыб он смертелен даже в малых дозах.

Ученые обнаружили, что растения способны включить некоторые из этих загрязнителей в свой метаболизм, превращая их в новые соединения.

"До сих пор частицы шин рассматривались в основном как проблема микропластика. Наши результаты показывают, что их также следует рассматривать как долгосрочные источники химических загрязняющих веществ, способных перемещаться из почвы в сельскохозяйственные культуры", – заявил соавтор исследования профессор Бени Хефец.