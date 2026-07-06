Мотоциклист провез на мотоцикле собаку ради видео для соцсетей и получил вызов в суд

Житель Иерусалима опубликовал в социальных сетях видео, на котором он запечатлен катающим на своем мотоцикле овчарку. Полиция установила личность мотоциклиста и начала судебное производство против него.

В полиции подчеркивают, что подозреваемый – житель района Армон а-Нацив в возрасте около 20 лет – перевозил собаку способом, представлявшим опасность для животного и других участников дорожного движения.

Разыскав мотоциклиста, его вызвали на допрос по подозрению в неосторожном вождении. По завершении запроса блогеру вручили повестку в суд.

В полиции заявили, что его "поразительное легкомыслие" создавало реальную угрозу жизни как самого водителя и его собаки, так и других участников дорожного движения, а мотивом стало желание снять ролик для социальных сетей. В полиции пообещали продолжить выявлять опасных водителей, публикующих подобный контент в интернете.