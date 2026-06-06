Ливанская армия заявила о гибели двух военнослужащих в результате удара ЦАХАЛа

Командование вооруженных сил Ливана сообщило, что в результате израильского удара по военному автомобилю на дороге Набатия – Хардали на юге Ливана погибли двое военнослужащих, включая офицера.

По данным ливанских источников в сфере безопасности, которые цитируют арабские СМИ, погибший офицер был в звании полковника. Он погиб вместе со своим водителем. Личности погибших на данный момент официально не раскрываются.

Армия обороны Израиля пока не комментировала этот инцидент.