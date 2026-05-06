Либерман: "Необходимо взять на вооружение принцип решающей победы"

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман на пресс-конференции в Тель-Авиве заявил: "Мне мешает, очень мешает, что вся общественная дискуссия стала персональной. Нет никакой дискуссии по сути дела".

"Мы живем в культуре раундов. Круг за кругом. Нам необходимо взять на вооружение принцип решающей победы. Необходима решающая победа над Ираном, "Хизбаллой", ХАМАСом. Необходима решающая победа над уклонением от военной службы. Необходима решающая победа над конституционным кризисом", – заявил Либерман.

"Мы не войдем ни в одно правительство без обязательства утвердить закон о призыве в полном объеме. Если кто-то хочет вести с нами переговоры – сейчас. После выборов никаких переговоров не будет. Это "take it or leave it". После выборов будет сформирована рабочая группа, которая представит проект Конституции. Будет принят специальный закон о всенародном референдуме по вопросу о Конституции. Кнессет не может утвердить Конституцию. Только всенародный референдум", – сказал лидер НДИ.

Отвечая на вопрос о возможном союзе с Айзенкотом, Либерман заявил: "Мир может перевернуться, я не буду в одном правительстве с Нетаниягу. Он не может быть партнером по будущей коалиции. Все, что работает на достижение целей – смена правительства и получение должности премьер- министра – мы сделаем. Все, что приносит по меньшей мере два дополнительных мандата, мы сделаем. Остальное вторично".

Пресс-конференция проходит в здании "Бейт Соколов" в Тель-Авиве.