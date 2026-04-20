Установлена личность военнослужащего, повредившего статую Иисуса в ливанской деревне

Радиостанция "Кан Бет" передала, что ЦАХАЛ установил личность военнослужащего, причинившего значительный ущерб распятию с изображением Иисуса Христа в деревне Дабель на юге Ливана. В армии заявляют, что расследование, за которое отвечает командование Северного военного округа, продолжается.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором было запечатлено, как израильский военнослужащий кувалдой разбивает статую Иисуса на деревянном распятии.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел Гидеон Саар публично осудили случившееся и принесли извинения христианам.

По информации Reuters, распятие было частью небольшого семейного святилища во дворе дома на окраине деревни.

Маронитская деревня Дабель находится в новой "зоне безопасности", контролируемой ЦАХАЛом. Ее жителям было разрешено оставаться в домах. В конце недели Израиль намерен пропустить туда и в другие христианские деревни гуманитарную помощь и продовольствие.