Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ признал подлинность кадров, на которых солдат повреждает статую Иисуса Христа в Южном Ливане

время публикации: 20 апреля 2026 г., 00:10 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 05:41
ЦАХАЛ признал подлинность кадров, на которых солдат повреждает статую Иисуса Христа в Южном Ливане
AP Photo/Hassan Ammar

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что признана подлинность кадров, распространенных19 апреля, на которых израильский военнослужащий повреждает христианский символ в Южном Ливане. В армии подтвердили, что на этих кадрах запечатлен военнослужащий ЦАХАЛа, действовавший в данном районе.

В заявлении армии подчеркивается, что ЦАХАЛ рассматривает этот инцидент "с особой серьезностью" и отмечает: поведение солдата полностью противоречит ценностям, которых ожидают от военнослужащих. Проверку обстоятельств происшествия проводит Северный военный округ, параллельно дело рассматривается по командной линии. В армии заявляют, что меры в отношении причастных будут приняты по итогам расследования.

ЦАХАЛ также сообщил, что командование намерено оказать помощь жителям деревни в возвращении статуи на место. В пресс-службе подчеркивают, что армия действует против террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Южном Ливане и не ставит целью наносить ущерб гражданским объектам, включая религиозные здания и религиозные символы.

По данным СМИ, речь идет об инциденте в деревне Дир Сирьян на юге Ливана, где с креста была сброшена статуя распятого Иисуса Христа, после чего военнослужащий ЦАХАЛа ударил кувалдой по ее голове.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 09 марта 2026

Ливан обратился к ЮНЕСКО с просьбой усилить защиту культурного наследия на фоне эскалации войны
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2026

Уничтожена группа боевиков в христианской деревне на юге Ливана. Видео